КНС «Заречная» запустят в тестовом режиме в октябре

Канализационную насосную станцию (КНС) «Заречная» в Казани планируют запустить в тестовом режиме в октябре этого года. Основные работы на объекте завершены, с середины лета там проводятся пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как заявил мэр Казани Ильсур Метшин, новая КНС обеспечит прием и транспортировку сточных вод практически половины города: «По заверению наших коллег из Министерства строительства и ЖКХ России, за последние пять лет это самый масштабный проект в жилищно-коммунальном хозяйстве в России. Более того, станции такой высокой мощности с погружными насосами нет даже в Европе».

КНС обеспечит транспортировку сточных вод в Авиастроительный, Кировский, Московский, Ново-Савиновский и часть Советского района. На втором этапе строительства станции планируют возвести два новых напорных коллектора протяженностью более 10 км, что обеспечит транспортировкой сточных вод 700 тыс. жителей Казани.

Напомним, что строительство КНС стартовало в 2016 году. Ранее планировалось ввести «Заречную» в эксплуатацию в 2019 году.