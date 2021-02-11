Казань планируют включить в программу продажи субсидируемых билетов из Приморья

Фото: realnoevremya

Казань планируют включить в расширенную программу продажи субсидируемых авиабилетов из Приморья. Программой могут воспользоваться все жители Дальнего Востока.

Пока субсидируются всего два маршрута — в Москву и Санкт-Петербург. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григория Плотницкого, власти планируют расширить маршрутную сеть программы на Краснодар, Казань, Симферополь, а также увеличить квоты на летние месяцы, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya

Ранее Владимир Путин заявил, что государство может начать субсидировать региональные авиаперевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов.

Ольга Плешкова