Казань планируют включить в программу продажи субсидируемых билетов из Приморья
Казань планируют включить в расширенную программу продажи субсидируемых авиабилетов из Приморья. Программой могут воспользоваться все жители Дальнего Востока.
Пока субсидируются всего два маршрута — в Москву и Санкт-Петербург. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Григория Плотницкого, власти планируют расширить маршрутную сеть программы на Краснодар, Казань, Симферополь, а также увеличить квоты на летние месяцы, сообщает ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что государство может начать субсидировать региональные авиаперевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым