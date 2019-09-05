«Не знаю, какие придурки так говорили» — Путин осудил назвавших Дальний Восток «балластом»

Резонансное замечание глава государства сделал в ходе заседания президиума Государственного совета, посвященного национальной программе развития Дальневосточного региона на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Встреча прошла на площадке Дальневосточного федерального университета. «Реальное время» приводит полный текст выступления российского лидера.

«К сожалению, тех, кто уезжает из региона пока больше, чем тех, кто приезжает»

В. Путин: Уважаемые коллеги!

По традиции мы на площадке Восточного экономического форума проводим заседание президиума Госсовета. Такой подход себя оправдал, потому что темы, которые мы здесь обсуждаем и на форуме, во многом перекликаются и взаимосвязаны.

Прямой разговор с участием глав регионов позволяет сфокусировать внимание на проблемах, которые стоят перед нами, четче обозначить, какие вопросы для Дальнего Востока, для дальневосточников сейчас являются наиболее острыми, наиболее существенными, насущными, дает возможность лучше понять, как и насколько эффективно и результативно решаются стоящие здесь задачи, где есть торможение, ведомственная волокита, в том числе по уже данным поручениям. Мы сегодня об этом тоже поговорим.

В прошлом году президиум проходил в период формирования и запуска национальных проектов. Были определены направления, приоритетные для дальневосточников. Давайте сегодня посмотрим, насколько по́лно они сейчас учтены в практической работе, смысл которой — благополучие, новые жизненные стандарты для людей, живущих на Дальнем Востоке.

Напомню, в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы Дальнего Востока, повышения его инвестиционной привлекательности. Сделали это именно в интересах людей, которым нужны новые рабочие места.

В результате в регионе наметились некоторые позитивные тенденции. Внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных. Темпы роста промпроизводства в регионе за последние 5 лет — приятно об этом сказать — почти в три раза превышают среднероссийские.

Повторю, конкретных достижений немало, они действительно есть. Однако давайте мы по заведенной традиции будем говорить не о том, что сделано, — о том, что еще предстоит сделать и что не удается сделать, что делается не должным образом.

Сегодня нужны такие же последовательные, кардинальные шаги, как в промышленном производстве, и в социальном развитии.

Обращаю внимание: важнейший системный индикатор эффективности всех программ развития, тех результатов, которые должны почувствовать люди, — мы пока этих результатов в этой части не добились. Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает. Правда, приток растет, это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которые из региона уезжают.

Фото kremlin.ru

Владимир Путин: «Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться»

«Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов»

Внимание к проблемам здравоохранения, образования, обеспеченности жильем должно быть, безусловно, выше, должно быть неослабным и постоянно находиться в центре нашего внимания. На всех уровнях власти нужно строить работу так, чтобы интересы и нужды, запросы людей всегда стояли во главе угла, в том числе в ходе реализации будущих крупных инвестиционных проектов. Нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых производствах, в каких условиях они будут жить, где будут учиться их дети, как будут организованы медицинские и другие необходимые услуги, насколько благоустроены будут города и поселки.

Представители бизнеса тоже должны нести здесь свою долю ответственности, понимать, что успех их компаний, предприятий прямо будет зависеть от того, чтобы Дальний Восток был привлекательным для жизни людей, для квалифицированных специалистов с хорошими компетенциями, для молодежи.

Мы были сегодня с премьер-министром Индии на судостроительном заводе «Звезда». Компания старается привлечь туда специалистов в том числе из европейской части, потому что уровень производства очень высокий и будет еще выше, но для этого нужно, чтобы здесь были условия соответствующие, иначе люди просто не поедут. И так практически ведь по всем направлениям, по всем предприятиям, которые мы здесь собираемся создавать.

Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны. Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем мы это делали до сих пор.

Повторю, динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона. Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах, может завтра обернуться потерями не только темпа, но и качества развития региона в целом.

Наша общая работа должна соответствовать ключевой цели — достижению опережающего развития этого стратегически важного для страны макрорегиона. И в повседневных делах, и в планировании будущего мы должны это иметь в виду.

Год назад мы договорились, что к нынешнему президиуму будет подготовлен проект национальной программы развития Дальнего Восток до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект в целом разработан. Добавлю, что работа над программой шла, что называется, «с земли». В ее открытом обсуждении, в том числе и с помощью современных интерактивных площадок, приняло участие более 230 тысяч граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных собраниях, и в муниципалитетах.

В документе отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов Дальнего Востока России. Безусловно, окончательная редакция программы потребует тщательной шлифовки, подробного анализа всех аспектов и предложенных мер, особенно в части источников и объемов финансирования, подходов к управленческим решениям. Декларации, благие пожелания никому не нужны, мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит — подкреплены адекватными ресурсам, включая бюджетные средства.

Давайте мы сейчас начнем дискуссию, а потом договоримся о том, что мы сделаем по результатам нашей сегодняшней встречи.

Пожалуйста, слово Айсену Сергеевичу Николаеву.

Фото aartyk.ru

Айсен Николаев: «Если условия ведения бизнеса у нас уже сопоставимы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, то по качеству жизни, даже с учетом реализации национальных проектов, мы отстаем от среднероссийского уровня. У нас выше уровень бедности населения, выше на 20 процентов смертность в трудоспособном возрасте, а продолжительность жизни на 3 года меньше»

«Даже с высоких трибун звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот»

А. Николаев: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Дорогие коллеги!

Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня абсолютно очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены, ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.

В. Путин: Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю.

А. Николаев: Говорили, мы помним, четверть века назад.

В. Путин: Ну, четверть века назад мало ли что делали. Давайте будем говорить о сегодняшнем.

А. Николаев: В недалеком прошлом мы пережили период глубочайшей стагнации, когда миллионы людей буквально утратили перспективу будущего. Дороговизна жизни, вызванная низким уровнем развития инфраструктуры, продовольственной зависимостью, отдаленность, некомфортность среды проживания привели к тому, что с 1991 года население Дальнего Востока сократилось почти на четверть. Если в советское время негативные факторы компенсировались «длинным» рублем, государственными гарантиями, плановым обеспечением, то в период становления рыночной экономики разрушение налаженных связей, хроническое недофинансирование усугубили, конечно же, системное отставание.

Ситуация начала меняться в 2013 году, когда вы, уважаемый Владимир Владимирович, объявили подъем Дальнего Востока национальным приоритетом России на весь XXI век. С этого момента мы отсчитываем новейшую историю нашего региона. Вами была поставлена четкая цель — ускорение экономического роста. Работа началась, и уже в 2014 году наметились перемены в экономике и инвестиционном климате Дальнего Востока.

За эти годы в 2,5 раза быстрее общероссийских темпов выросло промышленное производство, объем инвестиций в основной капитал почти удвоился. Появились новые «точки роста»: на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток уже работает 217 новых предприятий, в них создано более 39 тысяч рабочих мест.

Существеннейшим фактором ускорения развития стало ваше решение, Владимир Владимирович, о снижении до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию. Заработала программа «Дальневосточный гектар». С 2013 года в округе введено более 350 объектов социальной инфраструктуры. С прошлого года в центрах экономического роста Дальнего Востока, где живет свыше 80 процентов населения, строится и модернизируется 430 социальных и коммунальных объектов.

Фото teknoblog.ru

Айсен Николаев: «Наша цель — это ускорение темпов экономического роста в полтора раза выше среднероссийских и повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского в каждом из регионов Дальнего Востока»

«По качеству жизни мы отстаем от среднероссийского уровня»

Благодаря вашим решениям реализованы проекты мирового масштаба — это магистральный газопровод «Сила Сибири», нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан», космодром «Восточный» и многие другие. Оживление экономики ощущается сегодня по всему округу, и за всеми этими достижениями стоит труд миллионов дальневосточников.

Однако если условия ведения бизнеса у нас уже сопоставимы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, то по качеству жизни, даже с учетом реализации национальных проектов, мы отстаем от среднероссийского уровня. У нас выше уровень бедности населения, выше на 20 процентов смертность в трудоспособном возрасте, а продолжительность жизни на 3 года меньше.

Преодолеть накопленные отставания призвана национальная программа развития Дальнего Востока. Над проектом программы работало Министерство развития Дальнего Востока и Арктики вместе с регионами с участием научных организаций.

Мы уверены, что для того чтобы раз и навсегда решить хронические проблемы Дальнего Востока, необходимы неординарные меры. Национальная программа должна быть не догоняющей, а лидерской. Наша цель — это ускорение темпов экономического роста в полтора раза выше среднероссийских и повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского в каждом из регионов Дальнего Востока.

Структура программы включает в себя направления развития всего Дальнего Востока, такие как повышение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей экономики, развитие магистральной инфраструктуры и реализация крупнейших инфраструктурных проектов, развитие территорий с особым экономическим потенциалом. Также это решение вопросов образования и здравоохранения, культуры и демографии, строительства жилья и формирования комфортной городской среды.

В коротком докладе нет возможности охватить все аспекты, но я хочу выделить решение одной из самых острых проблем — это низкая транспортная связанность Дальнего Востока. Сегодня треть всех населенных пунктов округа не имеет связи по автодорогам, а у четырех субъектов нет круглогодичного выхода в федеральную транспортную сеть. Требуется строительство и реконструкция аэропортов, модернизация их технического оснащения.

Как глава крупнейшего региона не могу не сказать о значении моста через Лену в районе города Якутска. Его строительство соединит пространство Дальнего Востока и Арктики, рассеченное великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Мост свяжет три федеральные, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт, откроет круглогодичный доступ к колоссальным месторождениям и повысит транспортную доступность с 21 до 83 процентов. Прямое сокращение только бюджетных затрат на северный завоз у нас составит свыше четырех миллиардов рублей.

Такой же мощный импульс развитию Дальнего Востока даст строительство Владивостокской кольцевой автодороги, реконструкция аэропортов и морских портов, дальнейшее строительство федеральных автомобильных дорого в субъектах округа.

ykt.ru

Айсен Николаев: «Мост через Лену свяжет три федеральные, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт, откроет круглогодичный доступ к колоссальным месторождениям и повысит транспортную доступность с 21 до 83 процентов

«Сегодня регион в основном покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет»

Еще одно прорывное направление, уважаемые коллеги, — это цифровизация экономики, формирование экосистемы высокотехнологичного бизнеса, в особенности в IT-секторе, альтернативной энергетике, авиации и космической отрасли. Такие амбициозные проекты на самом деле послужат сигналом того, что Россия усиливает свои позиции на Востоке.

При этом, конечно же, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, очень важно, чтобы экономический рост не приводил к ухудшению окружающей среды. Новая экологическая культура жизнедеятельности и производства на Дальнем Востоке должна стать примером устойчивого развития нашей страны в интересах всех будущих поколений.

Ключевая цель и смысл национальной программы — это приумножение человеческого капитала, предотвращение угрозы его оттока с Дальнего Востока. Сегодня регион в основном покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. На вопрос, как закрепить население на Дальнем Востоке, отвечают программные предложения по созданию условий для самореализации и семейной жизни молодых людей.

Во-первых, это новое качество образования. Совместно с крупнейшими предприятиями мы будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки. На мировой уровень должны выйти флагманы высшего образования — Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты. Нужны и специальные меры, например, бесплатное обучение в лучших вузах России и мира молодых людей, связывающих свое будущее с Дальним Востоком.

Во-вторых, запускаемые инвестиционные проекты уже сталкиваются сегодня с острым дефицитом квалифицированных кадров. При этом нужны новые стимулы для трудоустройства местных жителей и молодежи, к примеру, такие, как строительство с участием государства льготного арендного жилья для работников предприятий по опыту, например, как раз судостроительного комплекса «Звезда».

В-третьих, надо поддерживать мобильность молодежи, предоставить возможность путешествовать, учиться в России, в странах АТР, в том числе и при поддержке работодателей. Со своей стороны, государство может начать субсидировать региональные авиаперевозки, расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов.

Также для молодых людей сегодня очень важен новый тип мобильности — цифровой, поэтому цифровая трансформация Дальнего Востока должна идти по принципу «цифрового преимущества» как компенсации географической удаленности.

В-четвертых, конечно же, — это поддержка молодых семей: выплаты при рождении детей, стопроцентная доступность мест в современных детских садах и школах. Для решения самого острого для молодежи жилищного вопроса предлагается механизм ипотеки без первоначального взноса под два процента годовых на весь срок кредита.

Фото миамир.рф

Айсен Николаев: «Совместно с крупнейшими предприятиями мы будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки. На мировой уровень должны выйти флагманы высшего образования — Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты»

«Национальная программа станет общим делом всех дальневосточников и, уверен, всех россиян»

Дальневосточникам очень важна доступность ценностей российской и мировой культуры. Люди всецело поддержали идею Президента нашей страны о создании культурных кластеров в стране, в том числе и здесь, во Владивостоке. Такие же центры культуры мирового уровня должны быть и в других дальневосточных столицах.

Благодаря именно таким беспрецедентным решениям молодые дальневосточники будут оставаться на родной земле, а молодежь со всей страны будет стремиться приехать сюда.

Для благополучия людей в каждом населенном пункте округа, в особенности в отдаленных, труднодоступных местах, должна быть обеспечена качественная первичная медико-санитарная помощь. Для этого предлагаем финансировать медицинские учреждения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Дальнего Востока из Фонда обязательного медицинского страхования не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания.

Масштабный снос аварийного жилья, рост объемов жилищного строительства должен повлечь за собой кардинальное улучшение среды в городах, сделать их комфортными и красивыми. Развитие сельских территорий сохранит освоенность огромных пространств, уклад жизни и хозяйствования коренных народов, а значит и культурное, и языковое многообразие на всем Дальнем Востоке.

Безусловно, создание условий для закрепления и притока населения требует ресурсного обеспечения. В этих целях мы предлагаем рассмотреть в качестве одного из источников финансирования национальной программы часть нефтегазовых доходов, формируемых на территории Дальнего Востока, направляемую по бюджетному правилу в Фонд национального благосостояния.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Еще совсем недавно мало кто верил в перемены к лучшему на Дальнем Востоке, а сейчас даже самые закоренелые скептики видят: то, что казалось вчера невозможным, уже становится реальностью. Поэтому люди с воодушевлением восприняли Ваше решение о создании национальной программы развития Дальнего Востока. По инициативе Юрия Петровича Трутнева в регионах у нас развернулось широкое общественное обсуждение, как Вы сказали, свыше 230 тысяч человек в этом приняли участие, 16,5 тысячи предложений поступило на специальный сайт. Это самый масштабный в истории нашего государства пример вовлечения граждан в принятие важнейших решений. Национальная программа станет общим делом всех дальневосточников и, уверен, всех россиян.

Исторический шанс есть сегодня у Дальнего Востока — стать регионом высокой культуры сотрудничества и консолидации, местом притяжения миллионов людей для успешной и счастливой жизни. И мы этот шанс не упустим, Дальний Восток станет мощным локомотивом лидерства нашей великой державы. И наш ответ на судьбоносный вопрос: развитие Дальнего Востока — это успех России.

Спасибо за внимание.

Фото kremlin.ru

Александр Козлов: «Мы определили перспективные экономические проекты для каждого региона, которые создадут новую налоговую базу для региональных бюджетов. Инвесторы, которые реализуют уже свои проекты, пополнили бюджеты на 25 миллиардов рублей, и эта сумма с выходом на проектные мощности будет постоянно увеличиваться»

«Мы хотим, чтобы любой человек, открыв программу, увидел, что ждет его регион»

В. Путин: Хорошо. Спасибо большое.

Александр Александрович Козлов, пожалуйста. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

А. Козлов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Презентация моего доклада представлена у вас на столах.

Хотел бы повторить те слова, которые сказал Айсен Сергеевич, частично, о том, что за 5 лет мы приобрели новые предприятия, новые рабочие места. Их будет больше, и сейчас уже в разной стадии реализуется более 1 800 проектов, 145 тысяч человек найдут новые рабочие места. И чем выше плюсовая динамика, тем отчетливее перед нами стоят социальные вызовы, над которыми нам еще предстоит работать. Будем честны: города и поселки, которые реализуют эти крупные инвестиционные проекты, оказались не готовы предоставлять эти комфортные условия для жизни.

Что нам уже удалось сделать? В 2018 году началась работа по социальному развитию городов [центров] экономического роста. До 2021 года из федерального бюджета будет выделено 95 миллиардов рублей, на которые построят, отремонтируют и модернизируют свыше 700 социальных объектов.

С этого года заработал дальневосточный демографический пакет поддержки семей с детьми. Хотелось бы поблагодарить, Владимир Владимирович, Вас за это. Почти 75 тысяч семей до конца года получат единовременные выплаты при рождении первенцев и последующих детей, и так будет ежегодно. Кроме этого, для многодетных семей внедрена ипотека под пять процентов годовых. Еще с этого года они получили право пользоваться льготными авиабилетами, и билеты продаются круглый год.

Дальнейшее развитие требует новых подходов и новых решений, мы постарались их изложить в национальной программе развития Дальнего Востока. Проект программы по Вашему поручению готов.

При создании проекта мы исходили из принципа: доступность для каждого. Мы хотим, чтобы любой человек, открыв программу, увидел, что ждет его регион, что планируется сделать и какие стандарты используются для городов, ведь о них мало кто знает на самом деле.

Сейчас национальная программа состоит из мероприятий, реализация которых позволит достичь две цели — обеспечить рост экономики и повысить качество жизни до уровня выше среднероссийского. Все мероприятия программы обсуждены с федеральными ведомствами, они согласны с тем, что весь перечень необходим и от него зависит развитие огромного региона страны.

Мы определили перспективные экономические проекты для каждого региона, которые создадут новую налоговую базу для региональных бюджетов. Инвесторы, которые реализуют уже свои проекты, пополнили бюджеты на 25 миллиардов рублей, и эта сумма с выходом на проектные мощности будет постоянно увеличиваться.

Очень важный момент реализации экономических проектов — это населенные пункты. К примеру, запуск предприятия в ТОР «Южная» в Якутии позволил сохранить угольный город Нерюнгри. А строительство крупнейшего газоперерабатывающего завода в Амурской области полностью меняет облик когда-то депрессивного города Свободный: строится инфраструктура, жилье, ремонтируются социальные объекты города.

Важно, чтобы компании с государственным участием также включали в свои инвестиционные программы разделы по социальным объектам в Дальневосточном округе за счет, допустим, сокращения дивидендов.

И ключевое: в экономическом блоке национальной программы мы изложили условие — не ухудшать нынешние преференции, обеспечить доступное льготное финансирование проектам. Есть в национальной программе и предложения по развитию магистральной инфраструктуры, но по этому вопросу необходимо провести еще дополнительное обсуждение на вашей площадке.

Принципиальное отличие программы от национальных проектов и госпрограмм в том, что она учитывает специфические условия Дальнего Востока.

Во-первых, половина населения округа (это четыре миллиона) живет в населенных пунктах до 50 тысяч человек, а треть населения — в населенных пунктах до 10 тысяч человек. Во-вторых, плотность населения в семь раз ниже средней плотности населения в России. В-третьих, ограничение транспортной доступности: при общей площади в 6 169 тысяч квадратных километров протяженность дорог составляет всего 126 тысяч километров. В-четвертых, это необходимость масштабного капитального ремонта действующих социальных объектов.

В рамках национальных проектов основные усилия направлены на создание нового: строительство школ, больниц, детских садов. Но на Дальнем Востоке параллельно нужно привести в порядок то, что уже есть. Тысячи объектов можно отремонтировать и тем самым сделать их доступными для дальневосточника. Ведь главное условие развития Дальнего Востока — это доступность.

Ключевые цели мы разложили по направлениям и определили мероприятия, которые сделают социальные услуги на основе нормативов федеральных ведомств доступными.

Фото eastrussia.ru

Александр Козлов: «В рамках национальных проектов основные усилия направлены на создание нового: строительство школ, больниц, детских садов. Но на Дальнем Востоке параллельно нужно привести в порядок то, что уже есть»

«На Дальнем Востоке на 21% выше, чем по России, смертность населения в трудоспособном возрасте»

Коротко по направлениям.

Здравоохранение. На Дальнем Востоке на 21 процент выше, чем по России, смертность населения в трудоспособном возрасте. Показатель постепенно снижается, но он все равно высок, и чтобы к 2024 году достигнуть цели по Указу №204, нужна доступная первичная медико-санитарная помощь в каждом населенном пункте.

Нормативы обеспечения и мероприятия представлены на слайде. Прокомментирую лишь актуальность некоторых.

Например, замена фельдшерско-акушерских пунктов. На Дальнем Востоке сейчас 1 986 ФАПов, 891 из которых располагаются в приспособленном помещении, а 60 процентов из них с печным отоплением.

Медицинское оборудование в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено на 73 процента, необходимость в новых автомобилях скорой помощи — больше тысячи машин. У нас в некоторых селах больных перевозят еще на «буханках», выпущенных в 60-х годах прошлого века.

Важен и кадровый вопрос. На сегодняшний день в сельской местности вакантно 5 500 мест врачей и фельдшеров. Да, действуют «земские» подъемные, но они одинаковы для всей страны. Хорошо, когда врач переезжает в Краснодар и получает один миллион, а если он едет в Магадан, где и жилье дороже, и вещи на поезде не перевезешь…

Образование. Есть конкретные цифры и значения, по которым оценивается это направление. А если в словах, то мы должны создать условия, чтобы наши дети получали качественное образование. Если мы хотим, чтобы как можно больше дальневосточных школьников получали 70 и более баллов по ЕГЭ, чтобы более половины выпускников средних профессиональных учреждений трудоустраивались по полученной специальности, чтобы дальневосточные университеты стали популярными у всех российских студентов, то мы должны как минимум обеспечить школы учителями, капитально отремонтировать 480 школ и 305 колледжей и техникумов, которые находятся в аварийном состоянии, и укомплектовать их оборудованием современным, используемым на производстве.

Хотел бы подчеркнуть: это ведь не про здания идет разговор, это про наших детей, молодежь, которая будет развивать Россию в будущем. Это 992 тысячи школьников, 199 тысяч учащихся колледжей и 194 тысячи студентов вузов.

То же самое можно сказать о культурном и физическом развитии. Да, в первую очередь у нас в регионе необходимо обеспечить доступность культурных и спортивных учреждений в сельских и удаленных территориях (я уже говорил о количестве населенных пунктов, с численностью). Стандарты доступности основаны на рекомендациях Минкультуры и Минспорта России. Например, стандарт Минкультуры гласит: в каждом селе до 500 человек — передвижной культурный центр, от 500 — дом культуры, свыше тысячи — библиотека, от 10 тысяч — музей и кинозал, от 30 тысяч — парк культуры. Чтобы выполнить стандарт — подчеркну, только стандарт, — надо построить и реконструировать 133 учреждения культуры, капитально отремонтировать 388 объектов, субсидировать 226 гастролей, выставок, 82 фестиваля и творческих проекта.

А вот стандарты Минспорта: спортивная площадка в каждом населенном пункте от 50 человек, от 500 — плоскостные спортивные сооружения, включая футбольное поле, от одной тысячи — универсальный спортивный зал, от пяти тысяч — стадион, от 10 тысяч — бассейн. На данный момент в 36 населенных пунктах нет спортивных площадок вообще, в 238 — игровых площадок, хоккейных коробок, футбольных полей, в 20 — бассейнов, в 84 — универсальных спортивных залов, в 15 — стадионов.

Жилищная сфера. Задачи мы поставили амбициозные, но без этого никак. На Дальнем Востоке 125 тысяч 500 человек живут в непригодном жилищном фонде (в квадратных метрах это два миллиона аварийного жилья). По нацпроекту «Жилье» будет ликвидировано 1,5 миллиона. Доля снизится, но все равно останется и все равно будет выше среднероссийского показателя. Минстрой нас поддерживает в том, что необходимо дополнительное финансирование для ликвидации оставшихся непригодных квадратных метров, и в случае принятия решения о финансировании доля аварийного жилья в ДФО снизится с шести до одного процента, как и в целом по России.

Также касаемо жилищной сферы: нужно наращивать объемы жилищного строительства. Городам и селам необходимо благоустройство: XXI век на дворе, а клумбы до сих пор шинами украшают.

Кроме этого, мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей, потому что именно они — настоящее и будущее Дальнего Востока. Один из механизмов — это ипотека под два процента годовых. Помимо молодых семей, мы рассматриваем категорию участников программы «Дальневосточный гектар», которые хотят построить собственное жилье на земле.

Я объясню, почему именно два процента. У нас есть четкие расчеты, основанные на данных Росстата. Сейчас стандартная ипотека в среднем где-то девять процентов, у нас 13 банков по Дальнему Востоку работают. Чтобы ее получить, средний доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся таких семей на Дальнем Востоке 1 700. Если ипотека будет под два процента, ею смогут воспользоваться 8 500 семей. При ежемесячном платеже в 16 тысяч рублей доход семьи из двух человек должен превышать 50 тысяч рублей в месяц. А в среднем молодая семья в ДФО получает 55 тысяч: мы просили специально Росстат, они сделали этот срез — примерно 49 процентов из 16 700 молодых семей, числящихся у нас в муниципалитетах на учете. Также подробные расчеты есть и по категории людей, которые хотят построить свое жилье на дальневосточном гектаре, мы их можем предоставить.

Фото news-vlad.ru

Александр Козлов: «Мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей, потому что именно они — настоящее и будущее Дальнего Востока. Один из механизмов — это ипотека под два процента годовых»

«Надо обратить особое внимание на местные дороги, потому что 70% ДТП и 45% аварий с погибшими происходят именно там»

Особые слова — о транспортной доступности — очень важном направлении в дальневосточном развитии. У нас не завершено формирование опорной сети автомобильных дорог, 1 265 населенных пунктов не связаны с региональными дорогами, а половина муниципальных дорог, которые есть, — грунтовые, а в сложном климате, по сути, это означает сезонность.

Указ №204 ставит цель снизить в четыре раза смертность от ДТП. И в связи с этим на Дальнем Востоке надо обратить особое внимание как раз на местные дороги, потому что 70 процентов дорожно-транспортных происшествий и 45 процентов аварий с погибшими, по данным ГИБДД, происходят именно там.

Хочу отметить, что ресурсов территориальных дорожных фондов для решения указанных вопросов, конечно, недостаточно.

Владимир Владимирович, Вы уже приняли решение о доведении до ста процентов отчислений от акцизов до 2024 года. Мы обращаемся к Вам с просьбой для ДФО предусмотреть стопроцентное доведение акцизов уже с 2020 года. Это позволит отремонтировать 10 тысяч километров муниципальных дорог (мы их посчитали, там 10 100 [километров]), достигнув норматива 50,9 [процента] — это такой же норматив, как ставит себе задачу Минтранс по региональным дорогам.

Еще немного о транспорте. Авиация. Последнее для дальневосточников — единственный способ добраться в центр страны. И разговоры о нецелесообразности полетов, плоских тарифах не вписываются в посыл, данный Вами 5 лет назад, что Дальний Восток — это приоритет на наш XXI век.

Я сегодня уже много говорил о здравоохранении, о том, что дальневосточные города малочисленные. Но хочу еще немного коснуться этой темы, Айсен Сергеевич ее поднимал, она как раз объединяет два направления.

Сейчас принцип страховой медицины — финансирование за пролеченного больного. И что у нас получается? Мы сделали срез с министрами здравоохранения, со всех регионов собрались. Например, из 48 тысяч коек круглосуточного стационара 11 тысяч находятся в маленьких городах и функционируют ниже норматива, соответственно, не получая финансирование в полном объеме. Но мы вынуждены нести дополнительные расходы на их содержание, чтобы не оставить эти малые города без медицинской помощи. Аналогичная ситуация сложилась и по другим направлениям оказания медицинской помощи.

Для этих ситуаций мы предлагаем вести сметное, а не тарифное финансирование, предлагаем дополнить методику, закрепленную Постановлением Правительства Российской Федерации №462 от 5 мая 2012 года в части предоставления субвенций по ФОМС для медицинских организаций северных и удаленных территорий Дальнего Востока.

И еще одно. Все понимают, что Дальний Восток — это специфический регион: большие расстояния, трудная логистика, суровый климат, сейсмика, частые наводнения, девятимесячный отопительный сезон — это объективные региональные факторы и условия. Но сегодня при распределении субсидий к Дальневосточному региону применяется единый общий подход. Например, норматив оснащения стоимости одного учебного места составляет 178 тысяч рублей, то есть он для Москвы 178 тысяч рублей, для арктической Чукотки 178 тысяч и для острова Сахалин. То же самое с нормативом строительства школ и детских садов, которые рассчитываются вообще по Московской области. Есть такие приказы, они еще 16—17-го годов, датированные Министерством образования, и работают сегодня.

У нас есть предложение, Владимир Владимирович.

Есть документ, который это регламентирует. Это постановление Правительства за №999 от 30 сентября 2014 года. Давайте внесем изменения в пункт 4, установим обязательное требование при определении размера субсидий из федерального бюджета для регионов ДФО применять именно индекс бюджетных расходов.

Все присутствующие здесь понимают, что это нужно даже не столько в вопросе завершения работ по приоритизации Дальнего Востока в государственных программах, сколько для того, чтобы каждый раз не доказывать, что Дальний Восток — это не Москва.

И я просил бы, чтобы все прозвучавшие сегодня предложения были отражены в протоколе заседания Государственного совета.

Спасибо большое за внимание. Доклад закончен.

Фото kremlin.ru

Олег Кожемяко: «У нас самая тяжелая ситуация в здравоохранении среди субъектов Дальнего Востока. При высокой смертности по основным видам заболеваний у нас самая низкая выявляемость, что свидетельствует о проблемах в первичном звене, в том числе и в своевременной диагностике»

«В Приморье самая тяжелая ситуация в здравоохранении среди субъектов Дальнего Востока»

В. Путин: Спасибо.

Пожалуйста, Кожемяко Олег Николаевич, Приморский край.

О. Кожемяко: Спасибо.

Хочу обратить внимание на одну из проблем, которая поднималась здесь неоднократно, и сказать о путях решения — это вопросы здравоохранения.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги!

При разработке национальной программы в ее обсуждении приняло участие более 20 тысяч жителей Приморья, были выявлены проблемы, волнующие людей. На одном из первых мест стоит неудовлетворенность населения доступностью и качеством медицинской помощи, особенно в первичном звене здравоохранения.

Действительно, годами в Приморье в этой важнейшей отрасли копились проблемы. Как итог: у нас самая тяжелая ситуация в здравоохранении среди субъектов Дальнего Востока. При высокой смертности по основным видам заболеваний у нас самая низкая выявляемость, что свидетельствует о проблемах в первичном звене, в том числе и в своевременной диагностике.

Совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, с Минвостокразвития нами был разработан комплекс мер по нормализации ситуации в этой сфере. И благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и решениям по развитию центров экономического роста мы смогли переоснастить 23 лечебных учреждения современным медицинским оборудованием (это первичное звено), а также одновременно отремонтировали 41 лечебное учреждение, что стало привлекательным для прихода туда молодых специалистов.

Нами также был принят краевой закон по поддержке медиков и привлечению новых кадров. Регион взял на себя дополнительные выплаты «подъемных» от 200 тысяч для среднего медработника (к тем земским выплатам, которые идут от федерального бюджета) до 700 тысяч докторам, по первичному звену; ежемесячную доплату 20 тысяч за съем жилья и 10 тысяч к основному окладу, плюс льготы по ЖКХ. Эта совместная работа уже дала первые результаты. Так, по итогам шести месяцев этого года у нас наблюдается отсутствие роста общей смертности, и мы сохранили, увеличили сохранность жизни 39 гражданам.

Указанное выше оснащение медицинским оборудованием позволило охватить диспансеризацией в текущем году в полтора раза больше жителей Приморья. Более того, сейчас мы фиксируем снижение оттока врачебного персонала в два раза, а численность среднего медицинского персонала даже увеличилась. То есть мы уже доказали, что при должном старании и совместных усилиях даже самые тяжелые и запущенные вопросы можно решать. Но эти первые шаги совместной работы, доверие к национальной программе со стороны врачей и населения нельзя останавливать. Соответственно, в нацпрограмме развития системы здравоохранения как основы демографии необходимо ежегодно предусматривать соответствующее финансирование.

Поэтому ваши поручения, Владимир Владимирович, по модернизации первичного звена здравоохранения актуальны как никогда. Без финансирования озвученных Вами решений добиться результатов будет невозможно.

Еще одно решение способно улучшить ситуацию в здравоохранении — это повышение ответственности граждан за свое здоровье. Просчитано, что профилактика в разы снижает затраты на последующее дорогостоящее лечение и, самое главное, снижает смертность и помогает избежать инвалидности. Сейчас на Дальнем Востоке создаются все условия для прохождения диспансеризации и профосмотров, но, к сожалению, многие люди безответственно относятся к своему здоровью, игнорируют регулярность профосмотров.

И в этой связи предлагаем внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности пациента за свое здоровье. Например, при отсутствии данных о прохождении профосмотров у гражданина обязать его частично оплачивать страховку, разумеется, исключив тяжелобольных, инвалидов и другие социально уязвимые категории населения.

Фото newsvostok.ru

Олег Кожемяко: «Предлагаем внести изменения в федеральное законодательство в части усиления ответственности пациента за свое здоровье. Например, при отсутствии данных о прохождении профосмотров у гражданина обязать его частично оплачивать страховку»

«Почему мы не можем создать высокотехнологичный уровень здесь, к примеру, на острове Русский?»

Еще один значимый вопрос — лекарственное обеспечение. В большинстве стран успешно реализуется программа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, поддержанию уровня приема лекарств на длительное время уделяется приоритетное внимание. Назначение терапии, реальный прием лекарств пациентами рекомендованного препарата в течение года позволит сохранить десятки тысяч жизней в России ежегодно. Необходимо включить в нацпрограмму сопровождение больного сердечно-сосудистыми заболеваниями лекарственными препаратами не менее чем на 12 месяцев. Вы вчера подписали поручение по решению этого вопроса, оно очень своевременно.

Приморский край географически близко расположен к странам Азиатско-Тихоокеанского региона — Японии, Корее, Сингапуру, Китаю — и с ними налажено регулярное авиасообщение. Жители Дальнего Востока, имеющие возможность, выезжают туда на обследования и лечение — так называемый медицинский туризм. Почему мы не можем создать такой высокотехнологичный уровень здесь, к примеру, даже на острове Русский? Это повысило бы квалификацию наших врачей и качество жизни населения. Совместно с нами японские специалисты готовы участвовать в создании диагностического реабилитационного центра мирового уровня. Необходимо Ваше решение, Владимир Владимирович, и мы приступим к этой работе.

Еще один принципиально важный вопрос — кадры. В молодых специалистах остро нуждается не только отрасль здравоохранения, но и другие. Необходимо сделать все, чтобы молодежь приезжала сюда. Ей нужно что? Работа и жилье. На Дальнем Востоке уже реализуются большие, значимые проекты, где востребованы молодые профессионалы. Вы сегодня были на одном таком крупном предприятии, «Звезда», сами сейчас об этом говорили. Считаем целесообразным для всех, кто учится на бюджетной основе, возобновить систему распределения, в том числе на Дальний Восток, по специальностям, которые здесь наиболее востребованы, а молодежным коллективам предоставлять налоговые льготы и преференции при проведении конкурсных процедур. При этом организации, приглашающие молодого специалиста, должны гарантировать ему заработную плату и предоставлять жилье.

Наше следующее предложение заключается в том, чтобы развивать уже доказавший на Дальнем Востоке свою эффективность механизм строительства государственного арендного жилья, о чем Александр Сергеевич сказал в своем докладе. Он уже успешно апробирован в Сахалинской области, в 2015 году там была запущена программа по строительству арендного жилья для работников бюджетной сферы. Стоимость аренды таких квартир в два раза ниже среднерыночной, и гражданин имеет право выкупа через льготную ипотеку. Я думаю, что мой коллега с Сахалина, где этот проект успешно реализован, более подробно остановится на этом. Необходимо применять этот механизм шире и распространить эту практику на весь Дальний Восток. Мы можем поделиться накопленным опытом уникальным, которого у других федеральных округов просто нет. Предлагаем провести двухлетний эксперимент по строительству такого жилья на Дальнем Востоке, но, разумеется, с привлечением федеральных ресурсов.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Только в этом случае будут достигнуты цели и выполнены задачи, поставленные вами. Просим поддержать наши предложения.

Спасибо.

Фото kremlin.ru

Валерий Лимаренко: «Сегодня стоимость квадратного метра сахалинского жилья из-за высокой сейсмичности сопоставима со стоимостью квартир в Москве. Это выталкивает молодых, энергичных людей, в которых нуждается Сахалин, на материк»

«Люди зарабатывают деньги на Сахалине и едут покупать жилье на материк»

В. Путин: Спасибо.

Вы упомянули про Сахалин. Пожалуйста, Валерий Игоревич Лимаренко.

В. Лимаренко: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Сразу хочу сказать, что мы поддерживаем национальную программу по развитию Дальнего Востока, и то, что прозвучало в докладах моих коллег, тоже разделяем и поддерживаем.

Для нас наиболее острыми являются проблемы, связанные с жильем и транспортом. В улучшении жилищных условий нуждаются 15 тысяч семей, это 10 процентов населения Сахалинской области. Сегодня стоимость квадратного метра сахалинского жилья из-за высокой сейсмичности сопоставима со стоимостью квартир в Москве. Это выталкивает молодых, энергичных людей, в которых нуждается Сахалин, на материк. Чтобы не растерять этот наш главный ресурс, нам надо строить социальное жилье, предоставлять льготные кредиты молодым семьям. Фактически в жизни это выглядит так, что люди зарабатывают деньги на Сахалине и едут покупать жилье на материк.

Мы стараемся решить эту проблему собственными силами. С января — августа текущего года ввод жилья составил плюс 40 процентов к аналогичному периоду прошлого года. К концу года планируем ввести в эксплуатацию не менее 300 тысяч квадратных метров жилья. Начиная с 2021 года, мы планируем подняться на планку 500 тысяч квадратных метров. Именно такой объем нужен, чтобы решить те проблемы, которые существуют.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мы решаем острую для Сахалинской области проблему аварийного жилья, я вам уже докладывал об этом. Его в регионе, по нашей оценке, около 1200 тысяч квадратных метров. Это почти 10 процентов от всего жилого фонда.

После разрушительного нефтегорского землетрясения, произошедшего в Охинском районе в 1995 году, у нас до настоящего времени остается 180 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Оно оформлено надлежащим актом, но не учтено в федеральном проекте обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда. На 1 января 2017 года там определены для расселения только 128 тысяч квадратных метров вместо 300 тысяч квадратных метров. Чтобы исправить эту ошибку, мы обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой включить дополнительные 180 тысяч квадратных метров.

Владимир Владимирович, представляете ситуацию, когда 24 года назад произошла эта трагедия, уже в этом жилье, непригодном для проживания, люди выросли, обрели семьи, родили детей, и фактически уже сменилось целое поколение. И до сих пор этот вопрос не решен. Я хочу сказать откровенно, что эта проблема стала явной, когда я стал посещать это жилье, и меня люди буквально повели по этим квартирам, я встречался с этими людьми. И мы обнаружили, что есть документы, подтверждающие вот эту ситуацию. Я бы предложил чиновникам, которые отвечают за решение жилищных проблем, чтобы они тоже к нам приехали и вместе со мной прошлись по этим этажам, по этим квартирам с тем, чтобы было понятно, какие решения нужно принимать, потому что из московского кабинета эту проблему, к сожалению, не решишь. Я бы просил, Владимир Владимирович, поддержать нас в этой просьбе, с которой мы обратились сейчас.

Чтобы обеспечить доступность жилья, развитие рынка ипотечного и арендного жилья, в регионе создано ипотечное агентство. Всего с 2016 года в районах области агентством возведены и сданы в эксплуатацию 49 многоквартирных жилых домов — это 1 400 квартир, в процессе строительства еще находится 1,5 тысячи. В рамках развития ипотечного кредитования агентством выдано займов на 1700 миллионов рублей по ставке от 0 до 7 процентов. Средневзвешенная ставка получается 4,2 процента. Ипотечные займы выдаются всем категориям граждан, льготную ипотеку могут получить владельцы «дальневосточного гектара», многодетные семьи, молодые семьи, молодые специалисты разных профессий, инвалиды и граждане других категорий. Мы развиваем этот механизм как способ закрепления на территории молодежи, семей с детьми, специалистов. Это важно для того, чтобы сахалинцы оставались работать дома.

У нас талантливая молодежь, и она очень многое может сделать для области. Поэтому важно, чтобы мы могли направить своих молодых, талантливых людей в лучшие вузы на материк, и они получили бы там образование и возвращались домой. Мы стремимся создать условия для того, чтобы молодые сахалинцы и курильчане могли получить не только хорошее образование, но и хорошую, высокооплачиваемую работу на предприятиях, которые работают на Сахалине. Получается в жизни таким образом, что наиболее талантливая молодежь, которая побеждает на олимпиадах, которая хорошо учится, которая попадает в лучшие вузы страны, она просто не возвращается к нам, на Сахалин.

Фото Юрия Гуршала, sakhalinmedia.ru

Валерий Лимаренко: «После разрушительного нефтегорского землетрясения, произошедшего в Охинском районе в 1995 году, у нас до настоящего времени остается 180 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Оно оформлено надлежащим актом, но не учтено в федеральном проекте обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда»

«Наши острова поставляют нефть, газ, уголь, но они в должной мере не пользуются этими благами»

И я вам хочу сказать, что поддерживаю те предложения, суть которых сводится к тому, что нужна специальная программа, чтобы наши дети могли по государственному заказу или по специальному заказу компаний, которые работают у нас на территории, получать образование, возвращаться к нам, работать как молодые специалисты и чтобы за ними закрепляли высокооплачиваемые, качественные рабочие места. А по-другому получается, что мы предпринимаем усилия, чтобы приезжали другие люди, которые не работали, не жили в этих местах, и создаем такие же условия и готовим для них жилье. По-моему нужно, в первую очередь, уделить внимание тем детям, которые выросли, получили образование и могут приехать на Сахалин.

Для Сахалинской области также важны проблемы, связанные с транспортной доступностью, сегодня уже об этом шла речь. Протяженность местных автомобильных дорог на Сахалине и Курилах составляет более 3 тысяч километров, из них лишь одна треть имеет твердое покрытие.

Уважаемый Владимир Владимирович, в национальной программе написано, что мы должны привести дороги к нормативному состоянию, и стоят соответствующие показатели. Для тех регионов, где дорог нет, или их мало, по-моему, нужно поставить задачу, чтобы эти дороги строились. Поэтому в тех регионах, где дорог нет, нужно поставить задачу, чтобы, например, до среднероссийского уровня строили дороги, выделяли средства для этих целей в режиме софинансирования, а для тех, у кого есть дороги, они должны приводиться в нормативное состояние.

Чтобы как-то улучшить ситуацию, нам нужно построить на Сахалине около 1000 километров дорог, чтобы привести к общероссийскому среднему показателю. Для этого уже в этом году мы увеличили дорожный фонд более чем на 60 процентов. Но этого недостаточно.

Хочу поблагодарить вас лично (я к вам обращался по поводу охинской дороги), Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта за содействие в вопросе по передаче охинской дороги (это Южно-Сахалинск — Оха — северная столица нашего региона) в федеральную собственность.

Это позволит в кратчайшие сроки привести ее в нормативное состояние, а также достроить целых 250 километров из 750 (то есть одну треть), теперь уже федеральной дороги, построить эти километры там, где сегодня добываются газ и нефть. То есть в самом ответственном месте.

Не менее важно, чтобы острова были связаны с материком надежным авиасообщением. Большим достижением стало возвращение в регион национального авиаперевозчика — компании «Аэрофлот», что обеспечило удвоение авиаперевозок. Большое спасибо, я обращался к вам по этому вопросу. Мы уже этот вопрос решили с Аэрофлотом.

В ближайшей перспективе планируется открытие нового аэропорта на 5 миллионов пассажиров в год и строительство новой сейсмической взлетно-посадочной полосы. Это тоже вопрос, по которому я обращался лично к вам и вы приняли решение.

В заключение я хотел бы сказать вот о чем. Я много общался с жителями Сахалинской области на встречах. Это честные и принципиальные люди, которые говорят прямо и говорят по делу. И суть в том, что они ощущают несправедливость. Наши острова поставляют нефть, газ, уголь, но они в должной мере не пользуются этими благами. Я приведу простой пример: в нефтедобывающем регионе бензин стоит очень дорого, то есть это рекордные цены. Например, 95-й бензин стоит 51 рубль за литр, в Москве — 48 рублей за литр, во Владивостоке — 45 рублей за литр. Наверное, нужно предусмотреть в нашей национальной программе меры, с тем чтобы люди, проживающие на Дальнем Востоке, в таком отдаленном регионе как Сахалин, могли приобретать топливо по нормальным ценам, тем более что мы — нефтедобывающий регион.



Фото sakhalinmedia.ru

Валерий Лимаренко: «Чтобы как-то улучшить ситуацию, нам нужно построить на Сахалине около 1000 километров дорог, чтобы привести к общероссийскому среднему показателю. Для этого уже в этом году мы увеличили дорожный фонд более чем на 60 процентов. Но этого недостаточно»

Конечно, мы, Правительство Сахалинской области, делаем все необходимое, чтобы решать проблемы самостоятельно, мы понимаем, что у нас есть ответственность, и мы работаем над этим. Но есть ряд вопросов, которые требуют системных решений, без федеральной поддержки нам не обойтись по некоторым вопросам. Мы поддерживаем национальную программу развития Дальнего Востока и те дополнения, которые я сегодня сделал, предлагаю учесть.

Спасибо за внимание.

«10% от жилого фонда в аварийном состоянии это, конечно, немало»

В. Путин: Хорошо.

Валерий Игоревич, сколько вы уже там работаете, на Сахалине?

В. Лимаренко: Девять месяцев.

В.Путин: Девять месяцев. Это срок не такой уж и большой, но хорошо, что вы с людьми общаетесь много и по региону ездите, и наиболее острые вещи подметили. 10 процентов от жилого фонда в аварийном состоянии это, конечно, немало, это много. У нас и в некоторых регионах примерно такая же ситуация, к сожалению. Хотя проблема острая, безусловно подлежит решению.

Давайте, как вы и предложили, я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение Правительству дам, к вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и подготовьте программу вместе с федеральным Правительством по поддержке Сахалина. Но это нужно делать, конечно, совместно, потому что Сахалин, как известно, у нас регион с высокой бюджетной обеспеченностью, фактически это регион-донор, поэтому вместе с коллегами из Москвы посмотрите повнимательнее, что можно сделать дополнительно, но совместно, это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений.

В. Лимаренко: Спасибо.

Продолжение следует.