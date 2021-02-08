В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой

В понедельник вечером почти одновременно произошел сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Пик проблем наблюдался около 22:12 (мск).

В этот момент на работу Telegram пожаловались более 280 пользователей. Сообщений о сбоях в WhatsApp в то же время поступило более 50.

Большинство претензий приходилось на отсутствие подключения к серверу.

Напомним, во время несанкционированных акций 23 января абоненты «Билайна», «Ростелекома» и МТС жаловались на пропадающую связь. Проблемы наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а также других городах.

