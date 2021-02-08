Путин дал команду запустить мощнейший в мире источник нейтронов
Президент России Владимир Путин дал старт энергетическому пуску мощнейшего в мире источника нейтронов — нейтронному реактору ПИК. Он находится в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова (входит в Курчатовский институт), пишет «РИА Новости».
Старт был дан в рамках заседания Совета по науке и образованию.
Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Ожидается, что ПИК будет основой международного научного нейтронного центра.
«Мы запускаем прибор, который, помимо того, что является уникальной установкой для проведения научных исследований совершенно заоблачного уровня, он является и базовой установкой для технологических прорывов, в первую очередь в области создания новых материалов и новых технологий в энергетике, создания принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий, в частности ядерно-медицинских, безусловно, сельского хозяйства и многого другого», — отметил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.ОбществоПромышленностьТехнологии
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