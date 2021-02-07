Легков назвал Большунова «Усэйном Болтом в лыжных гонках»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о нынешнем лидере лыжной сборной России Александре Большунове.

Он сравнил его с легендарными спортсменами из других видов спорта — бегуном Усэйном Болтом, пловцом Майклом Фелпсом и биатлонистом Оле-Эйнаром Бьорндаленом.

«В нынешней сборной практически все ребята, с которыми я ранее бегал: Устюгов, Белов, Спицов, Червоткин, Ларьков. Не было только Саши Большунова, который просто из другой лиги. Это уникум, как Усэйн Болт, Фелпс, Бьорндален.

Александр Легков. Фото: realnoevremya.ru

Плюс, образно говоря, он «живет в лесу», только тренируясь и думая о соревнованиях. У него вся жизнь там, больше нет ничего другого. Просто как лошадь с шорами на глазах, которая идет только вперед, поскольку не имеет возможности оглядываться по сторонам», — сказал Легков.

Отметим, что в нынешнем году Большунов второй раз подряд выиграл общий зачет Кубок мира по лыжам.

Подробнее о выступлении олимпийского чемпиона перед воспитанниками казанской спортшколы по лыжным гонкам читайте в материале «Реального времени».