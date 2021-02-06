В соцсетях пожаловались на затопление казанской школы и отключение электричества после дождя

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Пользователи соцсетей пожаловались на затопление казанской школы №143 после дождя. Об этом сообщается в одном из городских сообществ в соцсети Instagram.



На видео, снятое в стенах школы, видно, как вода собирается в поставленные на пол ведра, однако это не сильно помогает. Авторы видео написали, что школьники жаловались на условия, но никакой реакции не последовало: «В управлении образования говорят, что в апреле-марте 2021 года будут делать ремонт кровли, а пока нельзя — погодные условия не те».

В комментариях мать одного из учащихся сообщила, что дети учились в темноте, поскольку в некоторых кабинетах выключилось электричество, вероятно, из-за замыкания.

Напомним, в декабре ГУ МЧС РФ по Татарстану проводило проверку в школе №143 после сообщений в СМИ о том, что директор школы запретила вызывать спасателей, когда в учебном заведении загорелась электросушилка для рук.