В Казани директор школы получила штраф за запрет вызывать спасателей во время пожара в здании

ГУ МЧС РФ по Татарстану провело проверку после сообщений в СМИ о том, что директор казанской школы №143 запретила вызывать спасателей, когда в учебном заведении загорелась электросушилка для рук. На место выехал дознаватель государственного пожарного надзора.

Выяснилось, что накануне, 14 декабря, в одном из помещений школы в результате аварийного режима работы загорелась электросушилка для рук. Пожар потушил дежурный персонал школы собственными силами.

Сообщений о пожаре в пожарную охрану не поступало. По итогам проверки за то, что о происшествии не была проинформирована пожарная охрана, на директора школы выписали протокол и наложили административный штраф по ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований правил противопожарного режима, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.



Прокуратура Татарстана организовала проверку по сообщениям в соцсетях о пожаре в туалете казанской школы №143.



Татьяна Леухина