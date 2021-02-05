В Казани в 2020 году от «мобильных аферистов» пострадали более 6,5 тысячи человек

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В 2020 году в Казани выросло количество преступлений, совершенных при помощи средств связи и интернета. Жертвами «мобильных аферистов» стали более 6,5 тысячи человек, рассказал сегодня на заседании Казгордумы начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин.

Также увеличилось число регистрируемых преступлений за счет правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, миграции и преступлений экономической направленности.

«Сотрудниками полиции удалось раскрыть 524 имущественных правонарушения, к совершению которых были привлечены средства сотовой связи и интернет. Однако удалось сократить число разбоев и грабежей, количество угонов мотосредств и автотранспорта, краж — без учета дистанционных, в том числе квартирных, карманных, совершенных на территории СНТ, а также краж из автомашин», — доложил Мищихин.

Число разбойных нападений уменьшилось с 77 до 59, а грабежей с 380 до 336. Было зарегистрировано 99 случаев незаконного завладения транспортным средством и 29 краж коробок АМТ.

Полиция Казани обеспечила порядок при проведении свыше 3,5 тысячи культмассовых мероприятий общегородского, республиканского и федерального масштаба (в том числе таких, как День республики, День города и голосование по поправкам к Конституции), в которых участвовало около 2,5 миллиона граждан. К охране общественного порядка было привлечено более 22 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано.

Ольга Плешкова