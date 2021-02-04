Мэр Челнов о строительстве дома в 68-м микрорайоне: «Мы в каждом коттеджном поселке школу не можем строить»

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на претензии жителей 68-го микрорайона, которые утверждают, что в их поселке строят многоквартирный дом вместо школы. Глава города утверждает, что образовательных учреждений там никогда не планировали возводить.

«У нас место под школу предусмотрено в 63-м комплексе, в Замелекесье. Мы в каждом коттеджном поселке школу не можем строить. Как вы себе это представляете?» — приводит слова мэра портал chelny-biz.ru.

Ранее жители микрорайона выступили против строительства четырехэтажного дома на 281 квартиру. Он должен появиться посреди частной застройки. Местные активисты заявили, что поблизости нет детсадов и школ, а значит, на участке правильнее построить образовательное учреждение.

Напомним, во второй половине 2021 года в Челнах планируется сдать полилингвальную школу «Адымнар». Стало известно, что возглавит ее действующий директор СОШ №39 Азат Галиев.