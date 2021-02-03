Бывший капитан УНИКСа Понкрашов подписал контракт с «Химками»

Бывший капитан казанского УНИКСа Антон Понкрашов стал игроком БК «Химки». Об этом сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Баскетболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2020/2021.

«Когда поступило предложение от «Химок», согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде. Я давно знаю Андрея Мальцева, с которым мы работали в «Спартаке». Думаю, мы быстро найдем общий язык. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, так как только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать», — прокомментировал свой переход Понкрашов.

.@ponkrash joins Khimki till the end of the season! pic.twitter.com/W4FBt26a2T — BC Khimki (@Khimkibasket) February 3, 2021

Ранее баскетболист выступал за казанский УНИКС, где был капитаном основной команды. Перед началом нынешнего сезона он покинул питерский «Зенит» по истечении контракта.

Напомним, до этого «Химки» подписали Эрика Макколлума, лидера УНИКСа в последние несколько лет.