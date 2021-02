Бывший капитан УНИКСа Понкрашов подписал контракт с «Химками»

Бывший капитан казанского УНИКСа Антон Понкрашов стал игроком БК «Химки». Об этом сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Баскетболист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2020/2021.

«Когда поступило предложение от «Химок», согласился не раздумывая. Постараюсь помочь команде. Я давно знаю Андрея Мальцева, с которым мы работали в «Спартаке». Думаю, мы быстро найдем общий язык. Времена непростые, но я полагаюсь на труд, так как только усердной работой можно выправить положение и начать побеждать», — прокомментировал свой переход Понкрашов.

.@ponkrash joins Khimki till the end of the season! pic.twitter.com/W4FBt26a2T