В России появится система студенческого наставничества

В России появится система студенческого наставничества. Соответствующее соглашение подписали Минобрнауки РФ и общероссийская организация «Деловая Россия».

Соглашение предусматривает создание условий для развития инновационного и технологического предпринимательства у студентов, а также разработку мер для поддержки их трудоустройства.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что вопрос трудоустройства выпускников по специальности, полученной в вузе, и на условиях, максимально приближенных к ожиданиям студентов, — принципиально важен, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Соглашение также предполагает активное вовлечение студентов в кадровую политику.

Вчера министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о создании в школах должности советника директора по воспитательной работе. Конкурсы на эти должности могут пройти в учебных заведениях уже в 2022 году. Предполагается, что советники будут работать не только с педагогами, но и с учениками. С учащимися они будут разговаривать в том числе и о митингах.



Татьяна Леухина