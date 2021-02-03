В школах Татарстана за сутки от занятий были отстранены 74 ребенка

В школах Татарстана за сутки от занятий были отстранены 74 ребенка с катаральными явлениями и температурой. На разобщение по-прежнему остается один класс — 27 человек в Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Всего с начала учебного года заболели 109 школьников, 104 студента, 185 педагогов. Общее количество очагов составило 398. Закрыт 371 очаг, 27 находятся под наблюдением. Крайний срок наблюдения — 11 февраля.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что среди заболевших коронавирусом 8—10% — дети.

Ольга Плешкова