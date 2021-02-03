Не сдавших тест на коронавирус татарстанцев оштрафовали почти на 1,5 млн

В аэропорту Казани продолжается досмотр воздушных судов. На сегодня досмотрено 2 296 пассажиров членов экипажей. Лиц с подозрением на ОРВИ среди них не выявлено, рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Четыре рейса прибыло из-за границы, 95 пассажиров вернулись, из них 16 прошли обследование на коронавирус непосредственно в аэропорту. Авдонина напомнила, что в течение трех дней необходимо пройти тест и находиться в режиме самоизоляции до получения результата.

Всего с момента возобновлений авиасообщений в РТ вернулись 88 598 человек. Из них заполнили анкеты на портале госуслуг и сдали тест 86 675 человек 97,8%. Все остальные находятся в работе. 167 человек привлечены к административной ответственности и сумма штрафа составила 1 446 000 рублей.

Ольга Плешкова