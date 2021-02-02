В МВД Татарстана прокомментировали поиски вандалов с молотком на набережной Кабана в Казани

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В МВД Татарстана «Реальному времени» прокомментировали поиски вандалов, которые разбили стеклянное ограждение на набережной Кабана 31 января, пока в Казани шли протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В пресс-службе ведомства на вопрос «Реального времени» коротко ответили, что пока ведутся поиски. Личности молодых людей до сих пор не установлены.

Напомним, что во время митинга в Казани двое молодых людей демонстративно, на камеру, разбили молотком стеклянное ограждение набережной Кабана, причем сделали это там, где демонстрация не проходила. Молоток они бросили там же. Ролик стал активно распространяться в соцсетях, пользователи обсуждали, провокация ли это или среди протестующих были те, у кого «зачесались руки».

На следующий день прокуратура Татарстана сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Было установлено, что случай произошел в период с 11 по 13 часов 31 января. Расследование взято на контроль в надзорном ведомстве. Расследование ведется в ОП «Вишневский».



Ольга Плешкова