ГИБДД Казани составила более 7 тысяч протоколов в 2020 году за уклонение от уплаты штрафов

ГИБДД Казани за 2020 год составила более 7 тысяч административных материалов за уклонение от уплаты штрафов, в 328 случаях было принято решение об аресте гражданина. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.



ГИБДД города совместно с сотрудниками службы судебных приставов провели 85 рейдов по пресечению данного нарушения. Были арестованы 53 автомобиля и 72 раза — имущество. Всего вынесено 2 тысяч постановлений о запрете на выезд за пределы РФ и 14 тысяч о запрете регистрационных действий. Еще наложен арест на 630 тысяч банковских счетов.

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ГИБДД напоминает об ответственности за несвоевременную оплату административных штрафов нарушения ПДД.

Напомним, в Татарстане за 10 дней составили 1,5 тысячи административных дел на таксистов.

Маргарита Головатенко