В казанский суд поступило 30 материалов по несанкционированным акциям
В Вахитовский районный суд Казани по несанкционированным акциям, проходившим в столице Татарстана в воскресенье 31 января, поступило 30 материалов. Три материала уже рассмотрено. Об этом сообщили «Реальному времени» в суде.
Людям дали от 10 до 20 суток ареста.
Напомним, «Реальное время» сообщало, как в Казани прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
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