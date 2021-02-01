В казанский суд поступило 30 материалов по несанкционированным акциям

В Вахитовский районный суд Казани по несанкционированным акциям, проходившим в столице Татарстана в воскресенье 31 января, поступило 30 материалов. Три материала уже рассмотрено. Об этом сообщили «Реальному времени» в суде.

Людям дали от 10 до 20 суток ареста.

Напомним, «Реальное время» сообщало, как в Казани прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

