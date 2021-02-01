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В Мьянме ввели ЧП после задержания руководства страны

06:12, 01.02.2021
В Мьянме ввели ЧП после задержания руководства страны
Фото: pixabay.com

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение на год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Представитель партии «Национальная лига за демократию» Мио Ньюнт заявил о задержании государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина. Сообщалось и о задержании некоторых чиновников. Временным президентом назначили главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

По сообщениям СМИ, задержания стали ответом на махинации на выборах.

Напомним, в 2018 году президент Мьянмы 71-летний Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления. Его место с 29 марта 2018 года занял бирманский политик, бывший спикер Палаты представителей Вин Мьин.

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