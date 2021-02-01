В Мьянме ввели ЧП после задержания руководства страны
Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение на год после задержания руководителей государства. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Представитель партии «Национальная лига за демократию» Мио Ньюнт заявил о задержании государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина. Сообщалось и о задержании некоторых чиновников. Временным президентом назначили главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.
По сообщениям СМИ, задержания стали ответом на махинации на выборах.
Напомним, в 2018 году президент Мьянмы 71-летний Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления. Его место с 29 марта 2018 года занял бирманский политик, бывший спикер Палаты представителей Вин Мьин.Общество
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