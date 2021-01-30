На подготовку сельскохозяйственной техники в Татарстане потребуется 3,7 млрд рублей

Фото: Минсельхоз РТ

На подготовку сельскохозяйственной техники в Татарстане потребуется 3,7 млрд рублей, в том числе на период весенне-полевых работ — 2 млрд рублей. Об этом на субботнем совещании доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

На сегодня приобретено запчастей на сумму около 1,5 млрд рублей, из них на весенне-полевые работы — более 1 млрд рублей. Сейчас отремонтировано 68% тракторов, 85% сеялок, 65% посевных комплексов, 88% культиваторов. Ждут ремонта более 3 тыс. тракторов, в том числе 300 иностранного производства.

Всего в посевной кампании 2021 года планируется задействовать 11 тыс. тракторов, по 6 тыс. сеялок и культиваторов, 730 широкозахватных посевных комплексов в агрегате с энергонасыщенными тракторами.





Ольга Плешкова