В Казани за попытку суицида подростка отдали под суд сотрудников «Символа жизни»

Следком по РТ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников реабилитационного центра «Символ жизни» Елизаветы Платоновой и Дмитрия Чернышева. Их обвиняют в истязании и доведении подростка до попытки самоубийства, а также неисполнении обязанностей по его воспитанию.



По версии следствия, в июне 2017 года в городе Казани было образовано ООО «Символ жизни», одной из целей которого являлось оказание услуг по социально-психологической помощи несовершеннолетним в соответствии с имеющейся программой помощи и адаптации. Платонова фактически руководила деятельностью ООО по работе с персоналом и несовершеннолетними, а Чернышев работал воспитателем.

В августе 2017 года в «Символ жизни» для оказания помощи был помещен подросток 2003 года рождения. По версии следствия, мальчишка отказывался следовать правилам центра, и подростка «воспитывали», издеваясь над ним: неоднократно заставляли сидеть в углу не менее 12 часов подряд, без общения, еды и посещении туалета, не менее 10 раз помещали в бассейн с холодной водой и держали там по часу, а также устраивали шестичасовые ночные «субботники».

В результате, не выдержав издевательств, в период времени с 28 по 30 сентября подросток пытался покончить с собой. При этом злоумышленники не сообщили об этом в правоохранительные органы, в медицинские учреждения не обращались.

Вину Платонова и Чернышев не признали, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.