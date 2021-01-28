Apple представит AirPods Pro 2 до июля — СМИ

Журналисты сообщили, что Apple представит новые беспроводные наушники AirPods Pro 2 в первой половине 2021 года. Компания уже готовится запустить производство гарнитуры.

Тайваньские поставщики уже начали выпуск чипов для наушников, пишет DigiTimes со ссылкой на собственные источники. Издание предполагает, что вместо презентации американская корпорация может просто вывесить информацию о новом гаджете на официальном сайте.

Источник: скриншот / apple.com

Ожидается, что новые наушники получат несколько иной дизайн и чип W2. О стоимости второго поколения TWS-гарнитуры не сообщается, первое поколение AirPods Pro стоит в РФ около 20 тысяч рублей.

Еще в октябре СМИ предполагали, что выпуск второго поколения наушников намечен на 2021 год. Тогда же сообщалось, что AirPods Pro 2 не получит системы активного шумоподавления.