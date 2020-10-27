СМИ: Apple выпустит новые AirPods в 2021 году

Американская корпорация Apple планирует выпустить обновленную линейку беспроводных наушников AirPods в первой половине 2021 года.

Новые наушники будут больше походить на AirPods Pro, но с небольшими изменениями. Ожидается, что ножка наушника станет короче, появятся сменные силиконовые насадки. Также увеличится время автономной работы наушников, при этом системы шумоподавления новая модель AirPods не получит.

pixabay.com

AirPods Pro станут более компактными: стержня не будет, а вместо этого наушники станут округлыми и заполняющими все пространство уха, как модели от Samsung и Google.

Apple планирует выпустить наушники с шумоподавлением. Пока что после неудачных тестов в компании решили отложить их выход на рынок, пишет Bloomberg. Издание ожидает рост спроса на наушники от американской корпорации после того, как Apple перестала класть AirPods в комплект с iPhone.

Ранее «Реальное время» представило подборку бюджетных альтернатив AirPods. Мы выбрали модели, похожие на знаменитые беспроводные наушники, по качеству и по виду.