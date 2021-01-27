Генпрокуратура РФ объявила предостережение попыткам поднять цены на продукты в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

Генпрокуратура России объявила предостережения попыткам необоснованного увеличения цен на продукты питания хозяйствующим субъектам в нескольких регионах, в том числе в Татарстане. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Предостережения объявлены в Татарстане, Хакасии, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах. В ведомстве рассказали, что в Костромской области предупреждение получили руководители магазинов, планировавшие повышение цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости при отсутствии для этого экономического обоснования.

Ранее сообщалось, что федеральные власти впервые за последние 10 лет вводят меры финансовой поддержки для стабилизации розничных цен на хлеб в регионах. В обмен на обязательство заморозить цены Татарстан получит 114,2 млн рублей, которые пойдут на прямое субсидирование мукомольных предприятий и хлебопеков из расчета 2 рубля на килограмм реализованного хлеба.



Ольга Плешкова