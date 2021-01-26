В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошли сбои

В работе WhatsApp, Instagram и Facebook возник сбой. Проблемы зафиксированы у пользователей России и Европы, следует из данных сервиса downdetector.ru.

83% пользователей WhatsApp отмечают проблемы с подключением к сервису, у 15% наблюдаются сбои в работе веб-версии, еще 1% испытывает трудности с авторизацией.

downdetector.ru/скриншот

Пользователи Instagram жалуются на невозможность загрузить приложение (56%) и войти в свой аккаунт (26%). У 16% владельцев Instagram-аккаунтов возникли трудности с работой веб-версии. Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

downdetector.ru/скриншот

Пользователи Facebook пожаловались на работу веб-сайта (87%) и невозможность войти в свой аккаунт (12%).