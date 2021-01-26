В Татарстане приостановили торги на разработку проекта рекультивации Самосыровского полигона

В Казани по жалобе в антимонопольную службу приостановили торги на разработку проекта рекультивации Самосыровского полигона — соседней с Самосыровской свалкой территории. Заказчиком тендера выступила муниципальная структура при исполкоме города — Дирекция по конкурентной политике и закупкам. Один из возможных участников ЗАО «Спецгеоэкология» заявил, что закупка якобы не соответствует требованиям законодательства.

Рассмотрение жалобы в УФАС по РТ прошло дистанционно. Участники слушания подключились к видеоконференции. Главным доводом в обоснованности жалобы представитель ЗАО «Спецгеоэкология» Игорь Гнездилов считает то, что в названии закупки указан параметр, который может быть определен лишь в процессе выполнения работ.

— Не сообщается: речь идет об активной или неактивной системе дегазации? Это нарушение закона! — утверждает эксперт (хотя в самом названии закупки это указано, — прим. ред.).

Фото: Максим Платонов

Далее Гнездилов заявил, что рекультивация земель и рекультивация мусорных полигонов — не одно и то же:

— На этом земельном участке располагается объект капитального строительства, который не подлежит полной ликвидации. В техническом задании неправильно написано правило выполнения проектной документации.



Выслушав доводы сторон, в УФАС по РТ сочли жалобу москвичей необоснованной. По итогам слушания «Реальному времени» удалось связаться с ЗАО «Спецгеоэкология». Игорь Гнездилов сообщил, что результат рассмотрения жалобы был для него «предсказуемым». Сослался на «крайне небольшой опыт общения с ФАС и их региональными управлениями», но отметил, что у него сложилось мнение, что контролирующие органы превратились «в инструмент влияния региональных и муниципальных властей на процесс закупок в своих интересах».

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова