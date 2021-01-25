Путин пообещал студентам КГМУ ввести институт наставничества для медиков

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с учащимися вузов ответил на вопросы от студентов из Казанского медуниверситета. Он поддержал идею ввести институт наставничества для студентов-медиков.

«Буду рекомендовать министерству здравоохранения ввести институт наставничества в здравоохранении в целом, широко, с определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой. Очень важной работой», — ответил Путин на вопрос Сабины Мамедовой о прохождении практики в разных городах и наставничестве.

Фото: kremlin.ru

Также глава государства поблагодарил студентов-медиков, работающих в ковидных центрах.

Алина Гараева из КГМУ обратилась к президенту с вопросом об общежитии для студентов, которое было временно предоставлено врачам, работающим в «красной зоне». Она предложила Путину создать специальную программу реновации общежитий для исторических университетов страны.

Глава государства отметил, что на эти цели выделяются федеральные средства. Должны помогать и регионы. А также стоит применять в этой сфере механизм государственно-частного партнерства.