Нижегородский чиновник продал четыре истребителя МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва по ПФО из Нижнего Новгорода Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31 — по 153 рубля за штуку.

Как рассказала прокурор Генеральной прокуратуры в ПФО Виктор Латин, в 2007 году Силяков выставил на продажу листы железа, металлические пруты и четыре детали с названием «монтажный узел», которые оказались истребителями. Их чиновник продал компании одного из своих друзей, после чего перепродал их заводу «Сокол» по рыночной цене.

Помимо самолетов Силяков похитил свыше 35 тысяч тонн мазута, находившихся в мобилизационном резерве». Ущерб превысил 1,3 млрд рублей, сообщает «КП».

Девять лет назад экс-чиновника заочно приговорили к 11 годам лишения свободы, но на оглашение приговора он не явился и был объявлен в федеральный розыск. В мае этого года он был задержан.

Напомним, в октябре 2018 года октября в Нижегородской области вблизи города Кулебаки разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Пилоты успели катапультироваться.