Пользователи сообщили о проблемах со связью у операторов «Билайн», «Ростелеком» и МТС

В субботу, 23 января, пользователи стали сообщать о перебоях со связью. Проблемы отмечаются в работе операторов «Билайн», «Ростелеком» и МТС.

Исходя из данных сервиса Downdetector, количество жалоб на «Билайн» за последний час выросло до 224. Чаще всего упоминаются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

«Ростелеком» пока заработал меньше 30 жалоб, приблизительно столько же в отношении МТС. Тут также фигурируют Москва и Санкт-Петербург. Также среди городов есть и Казань.