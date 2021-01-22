Впервые на этой неделе казанские пробки не достигнут 10 баллов — «Яндекс»

В Казани пробки достигли 8 баллов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, пик пробок наступит к 18 часам, сегодня он составит 9 баллов. Впервые на этой неделе дорожная ситуация не достигнет 10 баллов, по крайней мере, таковы прогнозы «Яндекса».

В эти минуты по обе стороны стоит улица Пушкина с переходом в улицу Татарстан, большая пробка наблюдается на Щербаковском переулке с переходом в улицу Тихомирнова — там затор от станции метро «Суконная слобода» до станции Габдуллы Тукая. Также по обе стороны стоит улица Гвардейская.

Кроме этого, пробки наблюдаются на Сибирском тракте, проспекте Победы с переходом на Арбузова, Губкина, Ершова, Достоевского, Амирхана Еники.

Ольга Плешкова