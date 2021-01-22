В восьми городах Татарстана выявили незаконные снежные свалки

В январе экологи выявили несанкционированные снежные свалки в восьми городах Татарстана. На них приходится 26 фактов нарушений, рассказали в пресс-службе Минэкологии республики.

Больше всего несанкционированных свалок выявлено в Казани (9). Еще пять мест обнаружили в Набережных Челнах и четыре — в Бавлах.

Складирование снега в неустановленном для этого месте грозит административной ответственностью согласно ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» и ст. 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами».



Ранее сообщалось, что в Казани организовали 17 мест временного складирования снега из-за перегруженности основных пунктов.



Ольга Плешкова