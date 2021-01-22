Руководитель исполкома Нижнекамска: в городе трудятся только 45% от нужного числа дворников

В Нижнекамске очень не хватает дворников — на сегодняшний день в домоуправлениях работают 699 дворников, тогда как по нормативам для санитарного содержания жилых домов нужно 1 556 работников. Так, в городе трудится лишь 45% дворников от необходимого количества, сообщил руководитель городского исполкома Айрат Салаватов.



Он отметил, что сейчас будут рассматривать возможность повышения зарплаты сотрудникам как минимум в 1,5 раза, сообщает «НТР 24».

Фото: KZN.RU (архив)

В прошлом году сообщалось, что в Казани к зиме не хватает 500 дворников.