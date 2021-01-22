В малом и среднем бизнесе Татарстана выросла доля оплаты наличными

Несмотря на рост доли безналичного торгового оборота в малом и среднем бизнесе в России с 50% в декабре 2019 года до 55% в декабре 2020 года, в Татарстане более популярен наличный расчет. Об этом сообщает «New Retail» со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».



Так, на безналичный расчет приходится меньше половины оборота МСБ республики, а показатель оплаты наличными за год показал рост с 45% до 49%. Эксперты полагают, что это может быть связано с ростом количества наличных денег на руках перед Новым годом.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что рост объема наличных в России в пандемию стал самым мощным за последнее десятилетие.