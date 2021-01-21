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В Татарстане вновь заработали мобильные поликлиники — видео

22:50, 21.01.2021
В Татарстане вновь заработали мобильные поликлиники — видео
Фото: скриншот

В Татарстане после новогодних каникул в республике возобновили работу мобильные поликлиники. На этой недели передвижная бригада РКБ работает в Алькеевском районе. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За день такие поликлиники принимают около 100 пациентов. За один прием можно пройти сразу несколько специалистов и даже диспансеризацию. Также есть возможность сдать анализы и сделать УЗИ. Районные врачи заранее обзванивают жителей сел и записывают на прием.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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