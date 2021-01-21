СМИ: Байден намерен продлить договор СНВ-3 на 5 лет

Администрация президента США Джо Байдена планирует продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на 5 лет. Такое решение связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном — 5 февраля.

«Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия», — пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Фото: mil.ru

Договор России и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году и истекает в феврале. В конце октября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза предложил продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий.



Татьяна Леухина