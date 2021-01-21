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В Казани вновь 10-балльные пробки

17:32, 21.01.2021
В Казани вновь 10-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в четверг вечером (по данным на 17.26) наблюдаются 10-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Заторы из-за ДТП образовались на Мамадышском тракте, улицах Нурсултана Назарбаева, Тукая, на проспекте Ямашева.

Движение затруднено в центре города — на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Тихомирнова, Вишневского. Пробки образовались возле «Ак Барс Арены», улицах Аделя Кутуя, Родины, Ленинградской, Тэцевской.

Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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