В Татарстане зарегистрировано 35,6 тысячи безработных

В Татарстане насчитывается 35 610 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 2 308 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату. При этом населению предлагается 48 113 вакансий, сообщает Минтруда республики.



За неделю работодатели предложили 9 528 мест. Напряженность на рынке оценивается в 0,74 человека на вакансию. Текущий уровень безработицы в Татарстане — 1,76%. Из недавно зарегистрированных безработных 479 человек ранее работали, 28 приобрели статус безработного из-за ликвидации организации или сокращения штата.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в Татарстане числится 38,5 тысячи безработных.