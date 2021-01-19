Итоги года в «Школе 21» от Сбера

«Школа 21» — бесплатная школа программирования в Казани, которая открылась в феврале 2020 года. В основе методики обучения лежит метод «равный равному», где участники поочередно выступают как в роли учителя, так и в роли ученика.

С момента открытия кампуса «Школы 21» в Казани было подано более 100 тысяч заявок. Почти 2000 абитуриентов приняли участие в «бассейнах». «Бассейн» — это четырехнедельный интенсив по программированию, который участники проходят на территории кампуса «Школы 21» в Казани для того, чтобы быть принятыми на основное обучение. Ближайший отборочный интенсив стартует 1 марта. Регистрация на него открыта до 1 февраля.

Стать участником обучения может любой человек в возрасте от 18 лет. Для поступления необходимо зарегистрироваться на сайте 21-school.ru и пройти отборочные испытания — две онлайн-игры и видеоинтервью. После этого для претендента открывается возможность записаться на ближайшую онлайн-встречу и пройти «бассейн».

Сегодня «Школа 21» в Казани собрала вместе более 500 обучающихся. Больше половины участников — в возрасте от 18 до 30 лет. Чуть меньше — в возрасте от 31 года до 50 лет, также несколько участников старше 50 лет. При этом доля девушек высокая для ИТ индустрии — 21%. Более половины участников ранее не имели опыта программирования.

Участники «Школы 21» неоднократно становятся победителями различных хакатонов. Яркий пример — Динар Латыпов, участник новой волны обучения и победитель хакатона «IT-GOD 21», организованного Департаментом ИТ-блока «Сервисы и безопасности» Сбера с целью разработки игрового бота на одном из языков программирования: Python, C#, JavaScript, Java, Swift, Kotlinза 24 часа. За победу Динар получил стажировку мечты в Группе разработки данного Департамента без конкурсов и собеседований. Еще один пример — команда участников в составе Александра Ирбэ, Равиля Насырова и Даниила Горячева, победителей хакатона, организованного Сбером совместно с Российской государственной библиотекой им. Ленина с целью создания алгоритма искусственного интеллекта, нацеленного на восстановление данных о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

Для обучения в «Школе 21» не нужны результаты ЕГЭ, опыт или техническое образование — участники начинают обучение с самых азов. Обучение полностью бесплатное и его можно совмещать с работой или учебой в вузе. Школа открыта 24/7 и участники сами выстраивают график своего обучения и движутся по своей индивидуальной образовательной траектории.

В «Школе 21» можно освоить практически весь спектр профессий из области ИТ: разработчик на Java, Net, разработчик веб-приложений на Python, Ruby и др., разработчик мобильных приложений, специалист в области робототехники, специалист в области машинного обучения, специалист в области кибербезопасности, разработчик компьютерных игр и AR/VR приложений.



Айрат Хасьянов, руководитель филиала «Школы 21» в Казани:

«Сейчас в «Школе 21» учатся и те, кто окончил Физтех, и те, кто вчера работал курьером, инженером или юристом. Каждый участник получает в рамках своего индивидуального образовательного опыта именно те компетенции, в которых он более всего нуждается. Участники обучения в «Школе 21» — это уникальный сплав людей с разным опытом, образованием, возрастом и знаниями. Участники получают неповторимый опыт и гарантированно открывают для себя новые возможности, новые перспективы — находят себя в новой профессии. За прошедший год в Казани 1 913 человек прошли бассейны и 580 человек были зачислены на основную образовательную программу. Наши ребята выиграли и заняли первые три призовые места на хакатоне в области анализа данных Ленинской библиотеки в Москве, казанский участник победил в хакатоне Сбера «IT-GOD 21», посвященном кибербезопасности. Несмотря на то, что еще ни один из участников в Казани не дошел до стажировок в 2020 году, наши ребята уже получили офферы на работу в Сбертехе и в Сбербанке, а также уже приступили к работе в различных компаниях Республики Татарстан. Самое главное — несмотря на пандемию, на ограничения, которые пришлось ввести, мы не только не остановились, но и смогли перевыполнить наши исходные планы. Мы запустили новый кампус с общежитием и сохранили здоровье наших участников».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»