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В ряде домов Кировского района Казани отключат воду

17:09, 18.01.2021
В ряде домов Кировского района Казани отключат воду
Фото: kzn.ru

В Казани 21 января в некоторых домах Кировского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщается на портале исполкома Казани.

Фото: kzn.ru

С девяти утра 21 января до 6.00 22 января воду отключат в домах:

  • ул. Алтынова, 2, корп. 1;
  • Горьковское шоссе, 102 (детский лагерь «Солнечный»), 103 (детский лагерь «Заречье»);
  • ул. Залесная, 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1в, 2, 3, 5;
  • ул. Хибинская, 4, 6, 8, 10, 10а, 10а, корп. 1, 12, 14, 16 (городская поликлиника №4), 18, 18а.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.

Ранее россиян предупредили о росте цен на ЖКХ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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