В Казани сообщили о простаивании снегоуборочной техники

Во время «делового понедельника» в Казани обсудили действие плана «Буран» по уборке снега. Обычно вывозят за зиму 450—460 тонн снега. Со 2 января нынешнего года из города вывезли более половины этого объема — 260 тыс. тонн.

В Казани работают 600 механизаторов и водителей снегоуборочной техники вместо 1 200. Из-за нехватки рабочих техника простаивает, работая только в одну смену, сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Также он рассказал, что по данным Гидрометцентра, в городе выпало 52 мм осадков с начала года, только за 14—16 января выпало 23 мм осадков, а с начала года — 158% от месячной нормы января. Среднесуточный выход техники — порядка 1 тыс. единиц. С начала зимы из города вывезли 290 тыс. тонн снега.

Сегодня Ассоциация АТП Татарстана и водители казанских автобусов приступили к составлению списка остановок и автобусных полос, неочищенных от снега. Организация приглашает присоединиться к этой работе жителей Казани.

