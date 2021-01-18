Главное за выходные: задержание Навального, поступление третьей российской вакцины в гражданский оборот
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 18 января:
- Оппозиционного политика Алексея Навального задержали 17 января во время прохождения пограничного контроля. Он ушел с полицейскими. Самолет авиакомпании «Победа», на котором он летел, перенаправили в Шереметьево.
- СМИ стало известно, что на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации нескольких вакцин от COVID-19. В найденных СМИ документах качество вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech поставлено под сомнение, однако чиновники настаивали на скорейшем утверждении препарата.
- Третья российская вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, может поступить в гражданский оборот в марте 2021 года. Об этом заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.
- Президент России Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента России. Владимир Путин обратился к экипажу «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.
- В Белоруссии несанкционированные акции протеста затянулись из-за закрытых по причине пандемии коронавируса границ. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, протесты затянулись в том числе из-за закрытия странами границ от Белоруссии.
- В Казани у татаро-башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, прошел никах. Он отметил его в ресторане «Ак Барс Арены». Избранницей музыканта стала 20-летняя уроженка Ижевска Инзиля Фатхутдинова.
- Cпециалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выступил с предложением включить пункт вакцинации в трудовой договор. Речь идет о работниках, которые контактируют с большим количеством людей.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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