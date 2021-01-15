Дело женщины, упавшей с ребенком с электросамоката в Иннополисе, передали в суд

35-летную женщину, упавшую с годовалым ребенком с электросамоката в Иннополисе, обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Татарстану.

По версии следствия, жительница Верхнеуслонского района РТ не справилась с управлением электросамокатом и упала вместе с мальчиком на асфальт. Ребенок был зафиксирован на груди женщины слингом.

Судмедэкспертиза установила, что при падении мальчик получил тяжкий вред его здоровью. Мать ребенка свою причастность к преступлению не признала.

Фото: wikipedia.org/ Юля Камойлик

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд с обвинительным заключением.

Напомним, в 2020 году в в Татарстане произошло 13 ДТП с электросамокатами. Один человек погиб, 13 получили различные травмы.



Татьяна Демина