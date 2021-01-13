Новости общества

21:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: в Нижнекамске парень прокатился на сноуборде, прицепив его к машине

20:44, 13.01.2021
Соцсети: в Нижнекамске парень прокатился на сноуборде, прицепив его к машине
Фото: pixabay.com

В Нижнекамске молодой человек прокатился на сноуборде, прицепившись к автомобилю. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На опубликованном видео видно, как по пустой заснеженной дороге едет машина, к которой прицепился сноуборд.

Не так давно похожий инцидент произошел в Казани. Блогер Булат Закиров прокатился по центру города на сноуборде, прицепившись к автомобилю. Его оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за катание сноубордистов на дорогах города.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также