Соцсети: в Нижнекамске парень прокатился на сноуборде, прицепив его к машине

В Нижнекамске молодой человек прокатился на сноуборде, прицепившись к автомобилю. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На опубликованном видео видно, как по пустой заснеженной дороге едет машина, к которой прицепился сноуборд.

Не так давно похожий инцидент произошел в Казани. Блогер Булат Закиров прокатился по центру города на сноуборде, прицепившись к автомобилю. Его оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за катание сноубордистов на дорогах города.



Татьяна Леухина