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В Челнах из-за морозов на двух площадках отменили гулянья в честь старого Нового года

16:56, 13.01.2021
В Челнах из-за морозов на двух площадках отменили гулянья в честь старого Нового года
Фото: instagram.com/radik_gabdrakhmanov

В Набережных Челнах резко сократили запланированные мероприятия в честь старого Нового года. На двух площадках из трех дату вообще не будут отмечать.

Из-за морозов отменены народные гулянья на бульваре Шишкинский и в поселке ЗЯБ. Представление на площади Азатлык состоится и начнется в 17.00.

Организаторы обещали театрализованную программу, подготовленную ДК «Энергетик».

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