В Челнах из-за морозов на двух площадках отменили гулянья в честь старого Нового года

В Набережных Челнах резко сократили запланированные мероприятия в честь старого Нового года. На двух площадках из трех дату вообще не будут отмечать.

Из-за морозов отменены народные гулянья на бульваре Шишкинский и в поселке ЗЯБ. Представление на площади Азатлык состоится и начнется в 17.00.

Организаторы обещали театрализованную программу, подготовленную ДК «Энергетик».