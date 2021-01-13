В Челнах из-за морозов на двух площадках отменили гулянья в честь старого Нового года
В Набережных Челнах резко сократили запланированные мероприятия в честь старого Нового года. На двух площадках из трех дату вообще не будут отмечать.
Из-за морозов отменены народные гулянья на бульваре Шишкинский и в поселке ЗЯБ. Представление на площади Азатлык состоится и начнется в 17.00.
Организаторы обещали театрализованную программу, подготовленную ДК «Энергетик».
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