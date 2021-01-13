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За нарушения законодательства по охране памятников истории в Татарстане оштрафовали почти на 1 млн рублей

13:33, 13.01.2021
За нарушения законодательства по охране памятников истории в Татарстане оштрафовали почти на 1 млн рублей
Фото: kzn.ru

В 2020 году выявлено 86 нарушений законодательства по охране памятников истории и архитектуры, в отношении физических и юридических лиц составлено 48 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила почти 1 млн рублей. Эти цифры привел глава Комитета ОКН Иван Гущин на итоговой коллегии ведомства.

Он отметил, что в ближайшее время в республике появятся дополнительные инструменты воздействия на нерадивых собственников исторических зданий. Комитетом совместно с Министерством земельных и имущественных отношений республики разработан и внесен на утверждение в Кабинет министров РТ порядок проведения публичных торгов по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия. Принятие документа ожидается в I квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что на геопортале Республики Татарстан появилась информация по зонам охраны объектов исторического наследия. Всего разработано более 100 таких зон.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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