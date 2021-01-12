В 2020 году в Татарстане зарегистрировано более 111 тысяч арестов и запрещений на объекты недвижимости

В прошлом году в Татарстане зарегистрировано более 111 тысяч арестов и запрещений и их прекращений. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 40%, сообщает пресс-служба управления Росреестра по РТ.

В ведомстве напомнили, что запись об аресте или запрещении вносится в ЕГРН на основании документов, поступающих в Росреестр от службы судебных приставов, судебных и налоговых органов.

В ведомстве также обратили внимание, что арест или запрещение могут наложить как на все, так и на отдельные объекты недвижимости.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по информации пресс-службы Росреестра Татарстана, на начало декабря 2020 года в республике было зарегистрировано примерно 104 тыс. арестов и запрещений на недвижимость.





Татьяна Демина