Сегодня в Татарстане ожидается похолодание до -24 градусов
Во вторник, 12 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможен туман, изморозь. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный слабый, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Температура воздуха будет колебаться от -19°С до -24°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -20 до -23 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -19°С до -23°С.Общество Татарстан
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