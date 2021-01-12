Сегодня в Татарстане ожидается похолодание до -24 градусов

Во вторник, 12 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможен туман, изморозь. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер северный, северо-восточный слабый, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -19°С до -24°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -20 до -23 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -19°С до -23°С.