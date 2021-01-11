В Казани в понедельник вечером пробки достигли 9 баллов

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В Казани в понедельник вечером (по состоянию на 17.25) наблюдаются 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Достоевского, Рихарда Зорге, Аделя Кутуя, Родины, Альберта Камалеева, Маршала Чуйкова, Тэцевской. Пробки из-за ДТП появились на проспекте Ямашева, возле «Ак Барс Арены», улицах Петра Витера, Халитова.

Заторы наблюдались и утром. Тогда проблемы с движением были на въезде в город.

Татьяна Леухина