Прокуратуру Набережных Челнов просят рассекретить данные о смертности от коронавируса

Прокуратуру Набережных Челнов попросили сделать информацию о смертности от COVID-19 в октябре — декабре 2020 года доступной для общественности. С такой просьбой к главе надзорного ведомства автограда Дмитрию Ерпелеву обратилась депутат горсовета Челнов Татьяна Мухина.

«Надежная, точная и доступная информация о пандемии имеет важное значение для снижения риска передачи вируса и защиты населения от опасной дезинформации», — говорится в обращении первого секретаря горкома КПРФ, опубликованном на сайте партии.

По словам Мухиной, на сайте Управление ЗАГС Набережных Челнов не представлены данные о количестве летальных исходов от коронавируса. Не предоставляют эту информацию и в управлении здравоохранения города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В обоснование своих требований депутат ссылается на статью 7 Закона РФ «О государственной тайне».