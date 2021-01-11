В центре Казани жители дома вышли самостоятельно убрать снег во дворе

В соцсетях обсуждают снимок, на котором жильцы дома вышли во двор, чтобы убрать снег. Утверждается, что фото было сделано в центре Казани.

В различных источниках указано, что это двор дома по улице Достоевского или Волкова.

Комментаторы восхищаются организованностью и деятельностью жильцов дома и в то же время возмущаются отсутствием дворников и специализированной техники. Многие задаются вопросом, за что берут деньги управляющие компании.

Напомним, накануне Татарстан столкнулся с таким сильным снегопадом, что проезд по трассам республики для многих видов транспорта был закрыт. Городские службы весь день очищали дороги в усиленном режиме.