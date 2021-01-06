УНИКС с разницей в одно очко обыграл «Зелена Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС дома вырвал победу у польского клуба «Зелена Гура» (65:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Казанцы произвели решающий бросок за 7 секунд до конца встречи, точным попаданием отметился капитан команды Джамар Смит. Он же стал самым результативным игроком УНИКСа, набрав за игру 22 очка.

Следующий матч казанцы проведут в гостях против «Андорры» в рамках Топ-16 Еврокубка.

УНИКС — «Зелена-Гура» — 65:64 (18:24, 15:15, 13:16, 19:9)

Положение команд: Зенит — 9-1, ЦСКА — 9-2, Нижний Новгород — 6-2, Локомотив-Кубань — 8-4, УНИКС — 7-4, Автодор — 5-4, Химки — 5-5, Зелена-Гура — 6-7, Парма — 4-6, Астана — 3-7, Калев — 1-6, Цмоки-Минск — 1-8, Енисей — 1-9.